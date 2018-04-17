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Топ-5 событий вторника — Сиб.фм

 17 апреля, 20:48
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Топ-5 событий вторника &mdash; Сиб.фм
фото с сайта pixabay.com

«Пятёрки» за «Тотальный диктант» получат только 4 % жителей Новосибирска, барнаулец не спешит забирать случайные миллионы, а весной, наконец, можно напиться: чем Сиб.фм запомнился вторник 17 апреля.

ЧЕРЕСЧУР НЕ СПЕША

По подсчётам организаторов, «Тотальный диктант» написали 227,3 тысяч человек в мире. Семь тысяч из них проверяли свою грамотность в Новосибирске. Большая часть работ филологи проекта уже проверили и могут заявить — «пятёрки» получат не больше 3 % написавших. Автор текста 2018 года Гузель Яхина постаралась, чтобы не описать день учителя Якоба Ивановича Баха простыми словами. Больше всего затруднений у участников диктанта вызвали «палисадник», «неспеша» со «стёганым» «коленцем».

СВЕЗЛО

Фортуна улыбнулась участнику «Гослото» из Барнаула: он угадал все числа комбинации и выиграл 232,4 млн рублей. Стлица Алтайскогокрая такого случайного богача ещё не знала. Только забирать выигрыш победитель что-то не спешит. Не может поверить, наверное.

ДАЧА ЗА ПРАВДУ

Под Новосибирском, на острове Кудряш, сгорела одна дача. Вандалы, когда жгли, не ведали, что творили — дачный дом принадлежал общественнику Ростиславу Антонову. Руководитель «Гражданского патруля» связывает бесчинство с тем, что организация «копает» под строительную компанию «Дискус плюс».

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Днём 14 апреля 13-летняя Лилия Селезнёва ушла в школу из дома по адресу улица Дуси Ковальчук, 7 и пропала. Девочка была одета в короткую серую куртку, чёрные джинсы и кроссовки. При себе имела синий рюкзак с белыми ромашками.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы ниже плеч и карие глаза.

«Знающих что-либо о местонахождении Лилии, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда „Доброспас“ 8-903-904-65-85», — попросили в группе «Бюро находок Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

ТОЧНО БЕЗ ВСЯКОЙ ДРЯНИ

Сказать, что погода в Сибири переменчива — не сказать ничего. Снег то и дело засыпает подсохшие дороги, но первое солнце уже пригрело. Как зазеленеют берёзовые почки, можно и проглядеть. Поэтому жители районов Новосибирской области устремились собирать берёзовый сок и уже загоняют напиток по спекулятивной цене — 100 рублей за «полторашку».

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