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У новосибирского общественника сожгли дачу

 17 апреля, 13:27
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У новосибирского общественника сожгли дачу
фото предоставлено Ростиславом Антоновым

У руководителя «Гражданского патруля» Ростислава Антонова сгорела дача — поджигатель задержан.

Как рассказал Сиб.фм владелец дачного дома, пожар произошёл вчера, 16 апреля. Строение находилось на острове Кудряш.

«По подозрению в поджоге задержан мужчина — сначала он начал рубить дом топором, а затем подпалил его. Соседние дома не пострадали. Мне кажется, что эта некая цепь событий: не так давно неизвестные напали на волонтёров „Гражданского патруля“, которые раздавали газеты на Плющихинском жилмассиве, затем обворовали квартиру нашего сотрудника. Теперь вот сгорела моя дача», — рассказал Ростислав Антонов.

По мнению новосибирского активиста, всё это связано с работой «Гражданского патруля» по строительной компании «Дискус плюс».

«Прямых доказательств у меня, к сожалению, нет, я могу только предполагать. Но произошло всё в течение одного месяца», — заявил общественник.

Напомним, в апреле в Заельцовском районе сгорела хозяйственная постройка, в которой хранились газовые баллоны.

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