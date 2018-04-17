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У новосибирской белкодочки прорезался первый зуб

 17 апреля, 07:32
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У новосибирской белкодочки прорезался первый зуб
кадр из видео из группы «ПМЖ (ЦРХП)» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники Центра реабилитации хищных птиц, которые приютили осиротевшего бельчонка, предупреждают перед просмотром видео с малышкой: ваш уровень мимиметра может превысить норму.

Маленький бельчонок лежал в луже и чуть не стал жертвой голодных кошек, собак и воронов. Но жители Новосибирска принесли его в Центр реабилитации хищных птиц, где малыш обрел новую маму в виде волонтёра. «Опекун», полюбившейся пушистой девочке (бельчонок оказался женского пола), периодически рассказывает, как продвигаются у неё дела.

«Позавчера у малышки прорезался первый зубик, а вчера она уже „встречала“ приёмную маму с работы. Доча начала потихоньку вылазить из своего гнёздышка на исследование владений и проявлять интерес к подкормке в виде чищенных орешков. Пока все движения у неё получаются по-нелепому мило, нам остаётся только радоваться её скорому развитию», — написала волонтёр в группе «ПМЖ (ЦРХП)» в соцсети «ВКонтакте».

Также она отметила, что для них это — большой опыт в работе с млекопитающими. Волонтёры подумывают далее развивать выбранное направление.

Выставляя в интернет очередные видеоролики с белочкой, волонтёр с любовью шутит:

«Осторожно! Просмотр материала крайне опасен для вашего мимиметра￼. Маленькая белкодоча ведёт себя, как настоящий ребёночек: сладко спит в уютном гнёздышке...», — написали в группе.

Напомним, в апреле новосибирские волонтеры спасли потерявшего маму бельчонка.

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