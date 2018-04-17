В лес за соком устремились жители Новосибирска

Массовый сбор берёзового сока начался в Новосибирской области; в областном центре напиток стали продавать на микрорынках и остановках общественного транспорта — полтора литра за 100 рублей.

В районах области местные жители начали собирать традиционный берёзовый сок — пока не зазеленеет на деревьях молодая листва. Сок не только полезен, утоляет жажду, но и служит основой для традиционных русских рецептов кваса. В районах области он достается бесплатно, а жители Новосибирска готовы платить 100 рублей за полтора литра.



«Полиэтиленовую бутылку нужно надеть горлышком на сломанную рагульку, свисаюшую с кроны берёзы и через день уже можно пить сок из горла. Ранее я всегда собирал сок в лесу лес за гаражами Академгородка, но нынче он настолько загажен, что вряд ли такой сок на пользу». — рассказал научный сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.



Опытные собиратели всегда помогают берёзе восстановиться, замазывая дыру в коре. К сожалению, таких людей, чувствующих ответственность перед природой, все меньше. Бывает, и отверстие для сока не замазывают, и делают его излишне глубоким. Дерево после такого варварского отношения погибает, пополняя ряды бесполезного валежника.



Кстати, из берёзового сока можно сделать вкусный квас. Добавим, что сбор берёзового сока совпадает с сезоном активности клещей.

Напомним, в сентябре 2017 заблудившаяся в кузбасской тайге 75-летняя женщина целую неделю прожила в диком лесу, питаясь ягодами и корнями и ночуя в ворохе листьев и травы.