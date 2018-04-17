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Житель Барнаула выиграл более 200 млн рублей в лотерею

 17 апреля, 11:20
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Житель Барнаула выиграл более 200 млн рублей в лотерею
фото предоставила Ольга Хакимова

Фортуна улыбнулась участнику «Гослото» из Барнаула: он угадал все числа комбинации и получил многомиллионный выигрыш.

14 апреля житель Барнаула стал обладателем лотерейного выигрыша в размере 232 473 870 рублей! Именно такую сумму составил суперприз 217-го тиража «Гослото «4 из 20». Участник угадал все числа комбинации: 17, 11, 12, 16 — в первом игровом поле; и 14, 19, 15, 20 — во втором игровом поле билета.

Такая победа стала самой крупной для Барнаула. Прежней рекордной суммой был выигрыш 2016 года размером более 8 млн рублей.

"В рейтинге самых крупных выигрышей нашей страны эта победа заняла почетное седьмое место. Кстати, до сих пор седьмое место принадлежало также выигрышу в «Гослото «4 из 20» — в октябре прошлого года суперприз в размере 216 657 148 рублей выиграл москвич. А четырьмя месяцами ранее «Гослото „4 из 20“ принесло 300 000 000 рублей жителю Новосибирска», — сообщила руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и связей со СМИ Ольга Хакимова.

За четыре первых месяца 2018 года в России появилось 420 лотерейных миллионеров, пятеро из которых барнаульцы. Последний победитель более 200 млн рублей пока не обратился за выигрышем.

Напомним, в ноябре 2017 года житель Новосибирска выиграл в лотерею квартиру за 2 млн рублей.

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