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Мэр Новосибирска попал в смешное видео про субботник

 18 апреля, 18:58
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Мэр Новосибирска попал в смешное видео про субботник
фото и видео со страницы Анатолия Локтя «Вконтакте»

Анатолий Локоть разместил клип в «ВКонтакте» — градоначальник утверждает, что видео прислал подписчик.

Короткое видео появилось на странице мэра вечером 18 апреля.

«Позвал земляков на городской субботник и получил в ответ такой ролик от одного из подписчиков. К юмору отношусь положительно — не могу не поделиться с вами. Заряжайтесь хорошим настроением и присоединяйтесь к уборке города 21-го апреля!», — призвал новосибирцев Анатолий Локоть.

Пользователь Александр Евтюхин написал в комментариях к клипу:

«Зачётно! Анатолий Евгеньевич, хорошо, что у вас есть чувство юмора!».

Подписчик Локтя Алексей Беспалов прокомментировал песню так:

«Крутой и дерзкий МЭР!!! Красавчик!»

Напомним, в апреле Анатолий Локоть заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Новосибирской области.

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