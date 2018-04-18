Мэр Новосибирска попал в смешное видео про субботник

Анатолий Локоть разместил клип в «ВКонтакте» — градоначальник утверждает, что видео прислал подписчик.

Короткое видео появилось на странице мэра вечером 18 апреля.



«Позвал земляков на городской субботник и получил в ответ такой ролик от одного из подписчиков. К юмору отношусь положительно — не могу не поделиться с вами. Заряжайтесь хорошим настроением и присоединяйтесь к уборке города 21-го апреля!», — призвал новосибирцев Анатолий Локоть.



Пользователь Александр Евтюхин написал в комментариях к клипу:



«Зачётно! Анатолий Евгеньевич, хорошо, что у вас есть чувство юмора!».



Подписчик Локтя Алексей Беспалов прокомментировал песню так:



«Крутой и дерзкий МЭР!!! Красавчик!»



Напомним, в апреле Анатолий Локоть заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Новосибирской области.

