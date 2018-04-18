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Сайты автоконцернов в России блокируют за «Телегу»

 18 апреля, 00:49
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Сайты автоконцернов в России блокируют за «Телегу»
фото с сайта pixabay.com.

17 марта сайты некоторых автопроизводителей перестали загружаться. На экране появляется сообщение: «IP-адрес данного ресурса заблокирован в соответствии с действующим законодательством». его можно было увидеть, в частности, на сайтах www.renault.ru, www.volvocars.com/ru, www.infiniti.ru, www.nissan.ru, www.datsun.ru, www.subaru.ru, www.hyundai.ru, сообщает «АВТОСТАТ»

Напомним, что Роскомнадзор 16 апреля отправил операторам связи предписание о блокировке Telegram на территории России. Решение ограничить доступ к сервису 13 апреля принял Таганский районный суд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.

Приступив к блокировке Telegram, Роскомнадзор начал закрывать IP-адреса, на которые переезжал мессенджер. За ночь было заблокировано около 2 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services и более 1 млн IP Google. При этом доступа лишились и сайты, не имеющие отношения к Telegram, чей хостинг располагался на этих IP, например московская районная газета «Звездный бульвар», ИТ-компания Munsoft и даже конкурирующий мессенджер Viber — некоторым его пользователям оказались недоступны голосовые звонки. Всего к середине 17 апреля, по данным сайта ​2018.schors.spb.ru, было заблокировано более 18 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Goole и Amazon, сообщает РБК

Теперь к ним добавились и сайты автопроизводителей.

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