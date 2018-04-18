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В Новосибирске посвятили книгу покончившему с собой поэту

 18 апреля, 15:59
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В Новосибирске посвятили книгу покончившему с собой поэту
фото со страницы «Виктор Iванiв» в «ВКонтакте»

Вышла книга стихотворных посвящений трагически погибшему новосибирскому писателю, поэту и переводчику Виктору Iванiву — он покончил с собой в феврале 2015 года.

Как заявил Сиб.фм один из участников сборника «Город Iванiв», новосибирский поэт Андрей Жданов, некоторые не слишком умные люди считают, что поэту нужно умереть, чтобы стать знаменитым.


«Некоторые думают, что нужно для этого развешать везде фотографии поэтов, чтобы их узнавали в лицо, как преступников. Виктор ни в чём этом не нуждался — поэтическая слава и значимость к нему пришла заслуженно и сопровождала его до конца. Сборник правильный. Как говорится — один раз можно и должно. Я, правда, надеюсь, что мы каждый год будем делать теперь такие подарки Виктору. Но уже не сборники посвящений, а как бы сборники текстов, которые я бы назвал достойными. Достойными быть включёнными в этот сборник на том простом основании, что являются настоящей поэзией. В вышедшем сборнике на второй странице есть предуведомление, что „авторские посвящения перед текстами сняты во избежание тавтологичности“. Это, возможно, правильно. Но я хотел бы, благо представилась возможность комментария, отметить, что конкретно из моего текста была снята и дата его написания, а она важна, потому что двойная — я написал его ещё в 2014 году, когда Витя был жив, а отредактировал в прошлом году. Это я говорю потому, что лично у меня нет ощущения iванiвского небытия», — считает литератор.

Книга выпущена независимой издательской инициативой «Здесь», составил его Сергей Васильев, а проиллюстрировала Евгения Шадрина-Шестакова.



Помимо Андрея Жданова в книге опубликованы произведения Андрея Родионова, Ивана Полторацкого, Святослава Одаренко, Антона Метелькова, Михаила Моисеева и многих других.

Сборник вышел некоммерческим тиражом — 100 экземпляров, но инициаторы издания предоставили всем желающим возможность скачать его PDF-версию.

Напомним, в апреле стало известно, что правительство Новосибирской области летом выделит деньги на покупку книг для библиотек.

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