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Анатолий Локоть идёт на выборы губернатора

 18 апреля, 17:36
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Анатолий Локоть идёт на выборы губернатора
фото Дениса Винокурова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил своё участие в выборах губернатора Новосибирской области — он сделал это в метро.

Как сообщает официальный сайт областной организации КПРФ, градоначальник присутствовал сегодня на церемонии открытия поезда-галереи «Неизвестная Сибирь». На вопрос журналистов о перспективах участия его в выборах, Локоть заявил:

«Моё вчерашнее выступление и встреча с партийным активом, прежде всего, направлены на то, что если выдвигает партия, я беру эту ношу на себя, соглашаюсь выполнять эти обязанности. У меня есть опыт и знания, я чувствую силу. Если меня и партия, и общественность, не только города, но и области поддержит, то я пойду на выборы», — заявил мэр.

Напомним, 17 апреля председатель Новосибирского городского совета ветеранов войны Владимир Полещук предложил Локтю стать кандидатом в губернаторы.

Пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин разместил у себя в Facebook ответ мэра на вопрос о шансах победить на предстоящих в сентябре выборах.

«Как оцениваете свои шансы? Пока никак. Борьба еще не началась, поэтому говорить об этом еще рано», — заявил Анатолий Локоть.

Напомним, 18 апреля стало известно, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил лидера КПРФ Геннадия Зюганова не выдвигать на выборы мэра Новосибирска.

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