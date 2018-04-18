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Армия США контактирует с ВС России в Сирии

 18 апреля, 03:18
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Армия США контактирует с ВС России в Сирии
фото с сайта pixabay.com

США и РФ продолжают поддерживать контакты по линии предотвращения конфликтов на земле и в воздушном пространстве в Сирии, ракетные удары Вашингтона и его союзников 14 апреля не повлияли на это, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя штаба международной коалиции во главе с США Райана Диллона.

По словам Диллона, «линия по предотвращению конфликтов остается открытой, и она остается открытой по ряду причин, в том числе и для того, что мы делаем на востоке Сирии».

Как ранее сообщал Сиб.фм, по данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу 14 апреля с 03:42 мск до 05:10 мск.

Союзники выпустили 103 крылатые ракеты, 71 из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.

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