«АВТОВАЗ» подозревают в манипуляции ценами

ФАС России завершила проверку деятельности ПАО «АВТОВАЗ», в результате которой выявила признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей.

Ведомство сообщает, что в информационных письмах, которые АВТОВАЗ рассылал руководителям дилерской сети, содержались расчеты стоимости техобслуживания и финальной цены, размещенные на дилерском портале.

«Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию», — говорится в сообщении службы.

Дело против АВТОВАЗа возбуждено по ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции».

Как ранее сообщал Сиб.фм, В 2017 году в России было продано 1,5 млн авто; в массовом сегменте лидирует LADA.