Банк нарушил права жителя Новосибирской области

Мужчина не отдавал банку взятые в кредит деньги — но списали их с его счёта незаконно.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, житель Болотного взял в банке, название которого не указывается, кредит.



Мужчина нарушал сроки отдачи долга, поэтому банк списал с его счёта деньги. Прокурорская проверка установила, что банк не имел права вписывать в договор условие безакцептного списания средств заёмщика — этим нарушались его права.



Гендиректору банка прокурор внёс представление, и его условия были выполнены — должнику возвращено 14 800 рублей.



О том, каким образом сейчас кредитор и должник намереваются урегулировать свои денежные дела, не сообщается.



Напомним, в апреле тайские врачи из-за денежного долга отказались выдать родным тело умершего жителя Барнаула.

