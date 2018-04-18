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Банк нарушил права жителя Новосибирской области

 18 апреля, 16:02
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Банк нарушил права жителя Новосибирской области

Мужчина не отдавал банку взятые в кредит деньги — но списали их с его счёта незаконно.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, житель Болотного взял в банке, название которого не указывается, кредит.

Мужчина нарушал сроки отдачи долга, поэтому банк списал с его счёта деньги. Прокурорская проверка установила, что банк не имел права вписывать в договор условие безакцептного списания средств заёмщика — этим нарушались его права.

Гендиректору банка прокурор внёс представление, и его условия были выполнены — должнику возвращено 14 800 рублей.

О том, каким образом сейчас кредитор и должник намереваются урегулировать свои денежные дела, не сообщается.

Напомним, в апреле тайские врачи из-за денежного долга отказались выдать родным тело умершего жителя Барнаула.

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