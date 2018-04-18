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Дом Янки Дягилевой не снесут

 18 апреля, 11:45
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Дом Янки Дягилевой не снесут
фото предоставлено Константином Голодяевым

В Новосибирске взят под охрану дом легендарной Янки Дягилевой — частному строению угрожал снос.

Дом рок-музыканта Янки Дягилевой, погибшей в 1990 году, находится на улице Ядринцевская. Естественно, что место практически в самом центре города волновало многих застройщиков.

Как рассказал Сиб.фм сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, примерно год назад выяснилось, что в этом доме жила не только рок-певица, но и звезда Оперного театра Надежда Дезидериева-Буда.

«Сейчас дом имеет статус „выявленного объекта“ — это означает, что будет проведена культурологическая экспертиза, которая и должна подтвердить его значимость и взять его под более „жёсткую“ защиту. Кроме того, сейчас уже можно говорить о необходимости увековечить память и жившей в этом доме оперной дивы», — считает краевед.

По информации Константина Голодяева, исторический дом — двухквартирный.

«Одна квартира в муниципальной собственности, вторая — в частной. Если каким-то образом удастся решить вопрос с расселением живущих там людей, то можно уже задуматься о создании там культурного пространства, вариантов может быть множество. Мемориальная доска в честь Янки Дягилевой там висит, значит, как минимум, нужно таким же образом увековечить и память Дезидериевой-Буды», — заявил историк Новосибирска.

Напомним, в октябре 2017 года писатель из Владивостока Василий Авченко поднял вопрос о спасении дома Янки Дягилевой.

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