Дом Янки Дягилевой не снесут

В Новосибирске взят под охрану дом легендарной Янки Дягилевой — частному строению угрожал снос.

Дом рок-музыканта Янки Дягилевой, погибшей в 1990 году, находится на улице Ядринцевская. Естественно, что место практически в самом центре города волновало многих застройщиков.

Как рассказал Сиб.фм сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, примерно год назад выяснилось, что в этом доме жила не только рок-певица, но и звезда Оперного театра Надежда Дезидериева-Буда.



«Сейчас дом имеет статус „выявленного объекта“ — это означает, что будет проведена культурологическая экспертиза, которая и должна подтвердить его значимость и взять его под более „жёсткую“ защиту. Кроме того, сейчас уже можно говорить о необходимости увековечить память и жившей в этом доме оперной дивы», — считает краевед.



По информации Константина Голодяева, исторический дом — двухквартирный.



«Одна квартира в муниципальной собственности, вторая — в частной. Если каким-то образом удастся решить вопрос с расселением живущих там людей, то можно уже задуматься о создании там культурного пространства, вариантов может быть множество. Мемориальная доска в честь Янки Дягилевой там висит, значит, как минимум, нужно таким же образом увековечить и память Дезидериевой-Буды», — заявил историк Новосибирска.



Напомним, в октябре 2017 года писатель из Владивостока Василий Авченко поднял вопрос о спасении дома Янки Дягилевой.