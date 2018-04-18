Эксперты пожарной безопасности не согласны с арестом тушившего «Зимнюю вишню»

На пресс-конференции, посвящённой работе пожарных служб во время трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, участники высказались, что нужно судить тех, кто построил это здание, а не тушил его.

Начальника караула пожарно-спасательной части части № 2 Сергея Генина обвинили по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в халатности. Председатель центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), руководитель центрального аппарата ВДПО Владимир Кудрявцев считает несправедливым данное решение.

«Несчастный начальник караула фактически объявлен виновным, хотя ни следствия, ни суда ещё не было. На него пытаются повесить чуть ли не всех погибших», — рассказал Владимир Кудрявцев на пресс-конференции в ТАСС.

Он также сообщил, что проблема была в том, что Серей Генин следовал верно, пойдя за охранником ТЦ — должностным лицом. За железной дверью, куда они пришли, ждали помощи около 22 человек, однако она была закрыта и у сотрудников не было возможности её найти.

Также участники пресс-конференции отметили, что нужно модернизировать систему пожарной безопасности, а не судить начальника караула. Председатель совета ветеранов Государственной противопожарной службы Юрий Ненашев высказался, что наказывать следует тех, кто «построил такую ловушку для людей», а пожарный, даже если спас всего одного человека — он выполнил свою работу.

«Сергей Генин действовал согласно уставу. Но нет, он стал социально опасным элементом общества, который нужно изолировать на глазах у всей страны. Как-будто он может уехать куда-то за границу — мы прекрасно понимаем, что он не получает таких денег», — сказал Юрий Ненашев.

Владимир Кудрявцев подчеркнул, что после пожара в Кемерове необходимы законодательные изменения.

«К сожалению, всегда, когда происходит крупный пожар, то вокруг много шума, дают какие-то сроки, но не меняется ничего, всё остается по-прежнему», — сказал руководитель центрального аппарата ВДПО.

Также он отметил, что произошедшее в Кемерове — это трагедия для каждого пожарного.

«Безусловно, мы соболезнуем всем семьям погибших, всей Кемеровской области, всей России», — сказал он.

Напомним, 17 апреля стало известно, что возможно причиной пожара в кемеровской «Зимней вишне» назвали протечку крыши.