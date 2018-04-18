4 балла
+1 °C
Курс ЦБ:
61,15
75,84

Крупнейшая блокировка в России обрушила сайт РКН

 18 апреля, 13:29
были упомянуты
подходящие темы
Крупнейшая блокировка в России обрушила сайт РКН
фото с сайта pixabay.com

Блокировки накладываются одна на другую: в борьбе с Telegram Роскомнадзор начал отключать все IP-адреса, которые Павел Дуров использовал для того, чтобы пользователи могли обойти основной запрет на мессенджер; закончилось тем, что «упал» сайт самого РКН.

Первый раз Роскомнадзор потребовал у основателя Telegram Павла Дурова предоставить ключи шифрования для доступа к личным перепискам нескольких пользователей по запросу ФСБ. Однако Дуров заявил, что не для того создавал систему зашифрованных сообщений, чтобы их выдавать.

На принципиальность Павла Дурова Роскомнадзор ответил настойчивостью и обратился в суд.

После постановления Таганского суда Москвы 13 апреля, ведомство начало блокировать IP-адреса мессенджера.

Разработчики Telegram оказались к этому готовы — распространили среди пользователей подробные инструкции, как обойти блок, используя VPN.

И тут что-то пошло не так. Роскомнадзор заблокировал около 20 млн IP-адресов, принадлежащих Amazon и Google. Заблокированными оказались сайты нескольких крупных мировых автоконцернов. На сбои в работе сервисов пожаловались пользователи Microsoft Office 365 и социальной сети «Одноклассники», в мессенджере Viber появились проблемы со звонками.

Закончилось тем, что перебои начались в работе сайта самого Роскомнадзора. Работу мессенджера ему удалось подорвать, однако на момент выхода публикации и сайт государственного ведомства, и нашумевший мессенджер работали исправно.

Не обошлось и без казусов — особо внимательные пользователи Telegram заметили, что российские чиновники и другие официальные лица, выступавшие за блокировку мессенджера, заходили в него после официального запуска блокировки.

Напомним, в марте жители Москвы, недовольные покушением ФСБ на личные переписки, подали на ведомство в суд.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 марта, 07:50 • статья

3G скоро уйдёт в историю

Эксперты прогнозируют, что 3G скоро станет историей. Как будут развиваться мобильные технологии в ближайшее время? Сиб.фм разобрался в вопросе.
 29 марта, 07:08 • статья

Пожиратели трафика

Сиб.фм пообщался с жителями Новосибирска и выяснил, как они используют мобильный интернет. О любимых каналах и источниках информации в нашем материале.
 23 марта, 11:07 • статья

«Билайн»: настраиваем тариф под себя

«Билайн» представил линейку новых тарифов «ВСЁмоё!» Узнаём, что ждёт клиентов и почему новые тарифы станут настоящим хитом мобильной связи.
самое популярное
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 12 апреля, 17:24 • новость

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.
 6 апреля, 13:57 • новость

Мося впервые показала своих любознательных детёнышей в Новосибирском зоопарке

Росомаха, живущая в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, впервые вывела на ночную прогулку своих малышей — двоих самцов и самку.