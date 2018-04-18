Крупнейшая блокировка в России обрушила сайт РКН

Блокировки накладываются одна на другую: в борьбе с Telegram Роскомнадзор начал отключать все IP-адреса, которые Павел Дуров использовал для того, чтобы пользователи могли обойти основной запрет на мессенджер; закончилось тем, что «упал» сайт самого РКН.

Первый раз Роскомнадзор потребовал у основателя Telegram Павла Дурова предоставить ключи шифрования для доступа к личным перепискам нескольких пользователей по запросу ФСБ. Однако Дуров заявил, что не для того создавал систему зашифрованных сообщений, чтобы их выдавать.

На принципиальность Павла Дурова Роскомнадзор ответил настойчивостью и обратился в суд.

После постановления Таганского суда Москвы 13 апреля, ведомство начало блокировать IP-адреса мессенджера.

Разработчики Telegram оказались к этому готовы — распространили среди пользователей подробные инструкции, как обойти блок, используя VPN.

И тут что-то пошло не так. Роскомнадзор заблокировал около 20 млн IP-адресов, принадлежащих Amazon и Google. Заблокированными оказались сайты нескольких крупных мировых автоконцернов. На сбои в работе сервисов пожаловались пользователи Microsoft Office 365 и социальной сети «Одноклассники», в мессенджере Viber появились проблемы со звонками.

Закончилось тем, что перебои начались в работе сайта самого Роскомнадзора. Работу мессенджера ему удалось подорвать, однако на момент выхода публикации и сайт государственного ведомства, и нашумевший мессенджер работали исправно.

Не обошлось и без казусов — особо внимательные пользователи Telegram заметили, что российские чиновники и другие официальные лица, выступавшие за блокировку мессенджера, заходили в него после официального запуска блокировки.

Напомним, в марте жители Москвы, недовольные покушением ФСБ на личные переписки, подали на ведомство в суд.