Молодого хоккеиста спасли в клинике Мешалкина с помощью робота

Пациенту не смогли помочь в московской клинике, но специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске провели успешное лечение с помощью роботизированной навигации.

Молодой и, по оценке тренерского состава, перспективный нападающий хоккейного московского клуба «Спартак» Валентин Александров до 18 лет не знал проблем со здоровьем. Его выносливости можно было позавидовать.

Однако в сентябре 2017 года всё изменилось — после тренировки у спортсмена появилась внезапная беспричинная тревога, пульс ускорился до 140 ударов в минуту. Тогда юноша не придал случившемуся особое значение, решив, что всё пройдёт само. Но со временем симптомы лишь обострялись.

«Родители посоветовали вызвать скорую помощь. Прибывшая бригада специалистов восстановила пульс. После этого случая я прошёл полное обследование, которое выявило нарушение ритма сердца — желудочковую тахикардию. Врачи рекомендовали незамедлительно обратиться за хирургической помощью», — рассказывал Валентин Александров.

Сотрудник пресс-службы новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина рассказал корреспонденту Сиб.фм, что желудочковая тахикардия — одна из самых опасных форм аритмии. Она возникает в результате аномальной электрической активности желудочков сердца, что приводит к резкому возрастанию частоты сердечных сокращений (более 150-200 в минуту).

Данное заболевание может стать причиной внезапной сердечной смерти. По словам специалистов клиники, желудочковая тахикардия — врождённая патология, появляющаяся в любом возрасте. У Валентина Александрова обнаружение заболевания было спровоцировано интенсивными физическими нагрузками.

Семья молодого спортсмена обратилась за хирургической помощью в медицинское учреждение Москвы, где ему выполнили радиочастотную катетерную аблацию, восстановив правильный ритм сердца. Но через месяц после операции приступ аритмии повторился.

По оценке специалистов Центра Мешалкина, хирургическое вмешательство не имело высокой эффективности в связи с тем, что в данной московской клинике нет роботизированной навигационной системы — современного оборудования, позволяющего максимально точно определить нахождение очагов нарушения ритма сердца.

«После того, как произошёл рецидив, мы с семьей искали клинику, где мне бы повторно провели операцию, используя новейшее оборудование. Обратились на очную консультацию в израильский центр, который много лет занимается лечением пациентов с желудочковой тахикардией. Но лечение в Израиле оказалось непосильно дорогим для семьи, к тому же врачи не гарантировали стопроцентной эффективности», — рассказывает пациент.

По словам Валентина Александрова, об уникальном опыте центра интервенционной кардиологии НМИЦ имени Мешалкина он с родителями узнал случайно: мама молодого человека наткнулась в интернете на статью, в которой описывался высокий уровень компетенций специалистов Центра в лечении пациентов с нарушениями ритма сердца. Ознакомившись с положительными отзывами пациентов, семья приехала на консультацию, а затем и на оперативное лечение.

«Особенность клинического случая заключалась в том, что очаг аритмии располагался в проводящей системе сердца, обеспечивающей сокращения сердечных камер и контролирующей сердечный ритм. Задача хирурга заключалась в том, чтобы наиболее точно определить очаг возникновения аритмии и воздействовать на него, не повредив проводящую систему сердца. В этом нам помогла роботизированная навигационная система, позволяющая в режиме реального времени с точностью до миллиметра создать реконструкцию полостей сердца и определить патологические электрические сигналы. Мы провели пациенту радиочастотную аблацию с высокой безопасностью и эффективностью», ― объяснил ведущий научный сотрудник центра интервенционной кардиологии доктор медицинских наук Александр Романов.

По оценке специалистов, купировать очаг аритмии удалось на 100 %. Они рассчитывают, что через полгода Валентин Александров сможет вернуться в профессиональный спорт.

«Основной страх заключался в том, что я не смогу заниматься хоккеем на профессиональном уровне. Из-за заболевания пришлось разорвать контракт с хоккейным клубом, в котором я работал. Сейчас я чувствую себя отлично, на том же уровне, что и до заболевания. Мне позволили постепенно возобновлять физические нагрузки через месяц после операции. Это даёт надежду на то, что через несколько месяцев я вернусь в команду», ― заключил юноша.

Напомним, в марте хирурги клиники Мешалкина спасли юноше ногу с высокозлокачественной опухолью.