Набережную Новосибирска засыпали розами для съемок клипа

В Сети появился клип под названием «Новосибирск», автором которого является 16-летняя рэп-исполнительница CherrySunset («Вишневый закат»).

Под этим романтическим именем скрывается 16-летняя девушка, известная многим как Алина Келлерман, но на самом деле новую новосибирскую звезду зовут Альбиной Островской.



Свой первый клип рэп-певица посвятила 125-летию Новосибирска, которое будет отмечаться летом этого года. Основные съёмки, на которые ушло два с половиной часа, проходили на Михайловской набережной. Видео появилось на YouTube 14 апреля и на сегодняшний день набрало около 350 просмотров.

«Я не учусь в школе, а всё свое время посвящаю творчеству. Исполняю исключительно рэп. Иногда лиричный, или в стиле андеграунд. Кстати, розы в клипе не мои. Это нам с оператором Андреем Лобановым просто повезло. Нужен был медленный кадр, а тут повсюду лепестки роз. Видимо, после чьей-то свадьбы остались», — рассказала Сиб.фм певица CherrySunset.

Песню о Новосибирске CherrySunset сочинила сама за несколько часов.

«Пришло вдохновение», — признается девушка.

Пока у неё только пять записанных композиций, но после своего концерта, который пройдет в мае в «Агарте» Альбина Островская поедет на студию записывать ещё 40 треков. В ближайшее время она намерена выпустить сразу два альбома.

Напомним, в январе звезда четвёртого сезона телешоу «Танцы» Юлианна Кобцева из Новосибирска порадовала поклонников новым групповым видео, в котором вместе с 20 девушками исполнила чувственный танец в топах и чулках — ролик вызвал шквал одобрительных комментариев на YouTube.