Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно
18 апреля, 07:15
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Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главный государственный инспектор по пожарному надзору России Ринат Еникеев заявил, что инспектор ведомства не проверил здание сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» на законных основаниях.
«Субъект ЗАО „Зимняя вишня“ представил соответствующие документы, подтверждающие статус малого предпринимателя, и наш сотрудник обязан был прекратить проверку. И действовал инспектор в соответствии с нормами действующего законодательства», — цитирует ТАСС слова чиновника.
По словам Рината Еникеева, здание кондитерского комбината, где размещался ТЦ «Зимняя вишня», реконструировался два раза. Сотрудники МЧС проверяли торговый центр в 2012 году, тогда было выявлено 12 нарушений, их устранили. В феврале 2014 года был частично надстроен пятый этаж, но эту реконструкцию не согласовали.
Напомним, возможной причиной трагедии в кемеровском торговом центре назвали протекавшую там крышу.