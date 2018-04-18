Путин рекомендовал заправлять авто газом

Президент РФ Владимир Путин считает, что РФ использование газомоторного топлива — больший приоритет, чем рост числа электромобилей, сообщает ТАСС.

Выступая на совещании с членами правительства в своей резиденции в Ново-Огарево 18 апреля 2018 года, президент подчеркнул, что газомоторное топливо приоритетнее использования электромобилей также по экологическим соображениям, потому что «для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, и значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле».

Напомним, что Новосибирская область, по данным экспертов, лидирует по количеству электромобилей в Западной Сибири.