Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.

Новосибирец рассказал, что по местным кладбищам в родительский день некоторые личности ходили и собирали еду с могил. Мужчину это весьма возмутило.

«Все поехали на кладбище к родным, мы в том числе. И вот что там увидели: цыгане и таджики ходят по кладбищу и собирают всё, что люди положили, причём внаглую. Люди ещё стоят у могилки, а они уже подходят и выгребают всё», — сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Также житель Новосибирска обратился к общественности с вопросом «как вы к этому относитесь»? В группе среди комментаторов разразилась самая настоящая полемика. Одни считали, что это совершенно нормально — еду на могилки для этого и кладут, другие против традиции класть конфеты и прочее на кладбище, третьи же негодуют против подобного поведения «приезжих».

Напомним, в ноябре 2017 года мэрия Новосибирска отправила нарушителей правил торговли наводить порядок на городских кладбищах.