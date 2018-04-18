1 балла
-5 °C
Курс ЦБ:
61,15
75,84

Россияне переходят на водку

 18 апреля, 01:47
подходящие темы
Россияне переходят на водку
фото с сайта pixabay.com.

Объем розничных продаж водки в РФ в январе — марте 2018 года увеличился на 8,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составили 16,9 млн декалитров, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

В марте в РФ продано 5,94 декалитров декалитров. Объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе — марте 2018 г. составил 48,79 млн декалитров, что на 10,8% выше показателя 2017 года.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в Новосибирской области производство водки увеличилось на 18 %.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 13 апреля, 11:44 • статья

Хмельной напиток теряет рынок

Производство пива на крупных предприятиях падает. Небольшие пивоварни наоборот наращивают производство, однако их доля — капля в море пива. С чем связано подобное положение дел разбирался корреспондент Сиб.фм
 5 апреля, 17:36 • статья

Курс на вытрезвление

В Новосибирске хотят возродить медвытрезвители. Кого туда будут доставлять и почему существующая система не устраивает ни полицию, ни медиков, разбирался корреспондент Сиб.фм.
 20 марта, 12:11 • интервью

Социальные лубриканты и мамина кухня

Героем проекта «Люди как книги» стал новосибирский ресторатор Вячеслав Яковлев. Создатель Twiggy и «Мамина сибиряка» рассказал Антону Веселову о деньгах, сыре и гастрономии.
самое популярное
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 12 апреля, 17:24 • новость

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.
 6 апреля, 13:57 • новость

Мося впервые показала своих любознательных детёнышей в Новосибирском зоопарке

Росомаха, живущая в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, впервые вывела на ночную прогулку своих малышей — двоих самцов и самку.
 8 апреля, 11:51 • новость

В Новосибирске задержаны рэкетиры-азиаты

Бандиты вымогали у своего земляка крупную сумму — их арестовали.