Россияне переходят на водку

Объем розничных продаж водки в РФ в январе — марте 2018 года увеличился на 8,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составили 16,9 млн декалитров, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

В марте в РФ продано 5,94 декалитров декалитров. Объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе — марте 2018 г. составил 48,79 млн декалитров, что на 10,8% выше показателя 2017 года.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в Новосибирской области производство водки увеличилось на 18 %.