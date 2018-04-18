4 балла
+1 °C
Курс ЦБ:
61,15
75,84

Сотрудники НИИТО вставили поросятам шурупы

 18 апреля, 12:45
были упомянуты
подходящие темы
Сотрудники НИИТО вставили поросятам шурупы
фото из группы НГТУ в Facebook

Учёные из НГТУ создали шурупы из сверхпрочной оксидной керамики — их будут вкручивать в позвоночники.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте Новосибирского государственного технического университета, его учёные придумали абсолютно новый способ получения высокопрочной керамики и разработали метод изготовления из неё шурупов. Эти шурупы предназначены для проведения медицинских операций на позвоночнике.

Уникальная особенность шурупов — они не требуют замены, в отличие от своих металлических собратьев. А это означает, что пациенту последующие хирургические вмешательства не понадобятся.

До этого подобные изделия в России не производились. Их стоимость — в несколько раз меньше зарубежных аналогов. На одном из местных предприятий уже изготовлена пробная партия шурупов: сотрудники НИИТО проверили их на поросятах. Животные показывают хорошие результаты по восстановлению после операций.

Напомним, в марте стало известно, что НГТУ лишили аккредитации по нескольким гуманитарным специальностям.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 апреля, 11:08 • статья

Город встанет на рельсы

О городской электричке в Новосибирске говорят давно и много. Корреспондент Сиб.фм проехал по будущему маршруту железнодорожного транспорта и выяснил, кто выиграет, а кто проиграет от реализации проекта. Если он, конечно будет реализован
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 19 марта, 12:16 • статья

Полис и немножко нервно

Когда в последний раз вы пользовались полисом ОМС? Уверены, что знаете все его возможности? Корреспондент Сиб.фм собрал комментарии экспертов и выяснил, какие условия получения бесплатной медицинской помощи действуют в современной России и почему нужно платить за целые простыни.
самое популярное
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 12 апреля, 17:24 • новость

В пятницу 13-го в Новосибирске станет жарче обычного

Сильный порывистый ветер, гололёд, снег — такова картина ближайших суровых весенних дней в Новосибирске.
 6 апреля, 13:57 • новость

Мося впервые показала своих любознательных детёнышей в Новосибирском зоопарке

Росомаха, живущая в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, впервые вывела на ночную прогулку своих малышей — двоих самцов и самку.