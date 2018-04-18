Сотрудники НИИТО вставили поросятам шурупы

Учёные из НГТУ создали шурупы из сверхпрочной оксидной керамики — их будут вкручивать в позвоночники.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте Новосибирского государственного технического университета, его учёные придумали абсолютно новый способ получения высокопрочной керамики и разработали метод изготовления из неё шурупов. Эти шурупы предназначены для проведения медицинских операций на позвоночнике.



Уникальная особенность шурупов — они не требуют замены, в отличие от своих металлических собратьев. А это означает, что пациенту последующие хирургические вмешательства не понадобятся.



До этого подобные изделия в России не производились. Их стоимость — в несколько раз меньше зарубежных аналогов. На одном из местных предприятий уже изготовлена пробная партия шурупов: сотрудники НИИТО проверили их на поросятах. Животные показывают хорошие результаты по восстановлению после операций.



Напомним, в марте стало известно, что НГТУ лишили аккредитации по нескольким гуманитарным специальностям.

