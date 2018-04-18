Травников попросил Зюганова не пускать Локтя на выборы

По информации источника, попытки убедить руководство КПРФ пойти на встречу и не выдвигать на губернаторские выборы Анатолия Локтя происходили уже несколько раз — но всё безрезультатно.

Источник в руководстве КПРФ рассказал РБК, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обращался с просьбой о встрече к председателю центрального комитета Геннадию Зюганову. Это происходило ещё до заявления мэра Новосибирска Анатолия Локтя о возможном выдвижении в кандидаты на губернаторские выборы.

«Затем они мельком встретились на Госсовете, где Травников пытался попросить о более продолжительной встрече», — отметил источник.

Он добавил, что не знает, произошла ли тогда встреча или нет. Также на прошлой неделе Андрей Травников увиделся с Геннадием Зюгановым и попросил не выдвигать Анатолия Локтя. Однако переговоры ни к чему не привели — об этом сообщил изданию депутат заксобрания Новосибирской области и советник мэра Андрей Жирнов.

Источник из КПРФ отметил: это была уже не первая попытка убедить руководство партии не допустить выдвижение Анатолия Локтя.

«Идёт политический торг: вы его не выдвигайте, а мы не будем мешать его переизбранию (мэром Новосибирска — прим. Сиб.фм)», — рассказал источник.

Однако зампред КПРФ Владимир Кашин заявил, что партия однозначно будет выдвигать Анатолия Локтя.

Напомним, в апреле Анатолий Локоть заявил, что готов идти в губернаторы.