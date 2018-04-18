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В Алтайском крае хлоркой засыпали окорочка

 18 апреля, 17:59
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В Алтайском крае хлоркой засыпали окорочка
фото предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Запрещённое мясо оказалось американским — более полутонны пришлось уничтожить.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, 16 апреля на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» было задержано 600 килограмм куриных окорочков. По информации краевого пограничного управления ФСБ, они были произведены в США — это и подтвердила маркировка.

По постановлению правительства страны и президента такая продукция ныне подлежит изъятию и уничтожению. Что и было сделано: окорочка засыпали хлорной известью и утилизировали в биотермической яме.

Напомним, в апреле Россельхознадзор предупредил о возможном завозе в Новосибирскую область некачественной мази Вишневского.

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