В Кемерово определили дату сноса ТЦ «Зимняя вишня»

фото из паблика «Типичный Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил о решении снести сгоревший торговый центр и определился с тем, что будет на месте строения.

Сергей Цивилёв объявил, что торговый центр «Зимняя вишня», в котором произошла самая масштабная трагедия в истории города, начнут сносить после того, как со дня ЧП пройдёт 40 дней — 7 мая. Об этом сообщили в группе «Инцидент Кемерово» «ВКонтакте».

По словам врио главы Кузбасса, к осени на месте сгоревшего торгового комплекса должен появиться парк или сквер.

Напомним, расследование пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» продолжается: главный государственный инспектор по пожарному надзору России 17 апреля оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.