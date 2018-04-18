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В Кемерово устроили травлю выжившим в «Зимней вишне» детям пожарных

 18 апреля, 11:21
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В Кемерово устроили травлю выжившим в «Зимней вишне» детям пожарных
фото из группы «Пульт чрезвычайных ситуаций» в соцсети «ВКонтакте»

Представитель МЧС России встал на защиту тушивших кемеровский ТЦ пожарных, против которых ополчилась общественность.

На пресс-конференции в ТАСС врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко опроверг слухи, порочащие работу пожарных, участвовавших в тушении ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Он обеспокоен тем, что в интернете идёт много различной информации от непрофессионалов, и посоветовал людям читать на профильных сайтах и форумах пожарных мнение тех, кто «не один раз в день заходит в дым и огонь».

Максим Максименко рассказал, что в систему 112 звонок поступил в 16:03, в МЧС информация была передана в 16:04, а через минуту выслали спасательный гарнизон по повышенному второму номеру. Через пять минут, в 16:08, первое подразделение уже работало на месте.

«Это к слову тем, кто говорит, что пожарные прибыли якобы через пол часа или даже 40 минут и были неподготовленные. Сразу же первый расчёт вышел в противогазах и пошёл в разведку. Объективные показания видеокамер и очевидцев свидетельствуют о том, что в 16:10, после 11 минут после возгорания, первые сотрудники, оснащённые всем необходимым, уже работали в здании», — рассказал эксперт.

Также он высказался по поводу и других обвинений в адрес пожарных, что они «не тушили здание, стояли, улыбались и не шли в огонь».

«Прибывая, пожарные не могли быть уверены, что там не было их детей. У нашего сотрудника с главного управления Кемерово там погиб ребёнок. Дети пожарных тоже находились в это время в торговом центре. Они сами эвакуировались», — сообщил Максим Максименко.

Он отметил, что из-за большого количества негативной информации о пожарных в Кемерово развернулась настоящая травля выживших детей спасателей.

Максим Максименко обсудил и претензию о том, почему не пускали родственников в горящее здание, которые хотели спасти своих близких.

«Если бы наши сотрудники нарушили правила боевого устава и пустили их туда, то у нас было бы не 64 жертвы, а плюс один к каждому погибшему родственнику», — рассказал представитель МЧС.

Максим Максименко отметил, что вся необходимая информация — радиообмен, фото, видеофиксация, показания свидетелей — есть у следователей. Также он выразил соболезнования родственникам погибших в пожаре в Кемеровском ТЦ.

«Все пожарные скорбят», — сказал он.

Напомним, 18 апреля эксперты пожарной безопасности выразили несогласие с арестом тушевшего «Зимнюю вишню» Сергея Генина.

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