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В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

 18 апреля, 06:30
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В Новосибирске разрабатывают новый самолёт
фото pixabay.com

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.

Директор сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина Владимир Барсук на пресс-конференции в ТАСС рассказал о подробностях разработки нового пассажирского самолёта ТВС-2-ДТС, который заменит АН-2. Грузоподъёмность у воздушного судна будет в пределах 3-4 тонн, дальность полёта составит до 3 тысяч километров, оно будет способно садиться на воду, снег или лёд.

Серийное производство самолётов планируется начать в 2021 году на авиазаводе в Улан-Удэ. По словам Владимира Барсука, стоимость его составит 150-180 миллионов рублей.

«Самолёт доводится до современных требований летательного аппарата. Наиболее вероятно, что будет изменена система взлетно-посадочных устройств и увеличена колея. Это было выявлено в процессе испытаний и сейчас подлежит доработке», — цитирует ТАСС слова директора НИИ.

За четыре года планируется построить 200 ТВС-2-ДТС. Воздушным судном уже заинтересовались в Индонезии, Малайзии и Монголии.

Напомним, в апреле в авиакатастрофе в Алжире погибло 257 человек.

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