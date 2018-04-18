В России могут заблокировать Facebook

Глава Роскомнадзора заявил о возможности блокировки в стране Facebook — это произошло на фоне скандала с Telegram.

Как заявил Александр Жаров в интервью изданию «Известия», он проводит встречи с представителями популярной соцсети примерно раз в полгода.



«До конца 2018 года мы проведём проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — цитируют «Известия» слова руководителя РКН.



Напомним, в апреле из-за блокировок в работе многих сайтов, в том числе и самого Роскомнадзора, наблюдались серьёзные перебои.