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В России могут заблокировать Facebook

 18 апреля, 16:46
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В России могут заблокировать Facebook
фото pixabay.com

Глава Роскомнадзора заявил о возможности блокировки в стране Facebook — это произошло на фоне скандала с Telegram.

Как заявил Александр Жаров в интервью изданию «Известия», он проводит встречи с представителями популярной соцсети примерно раз в полгода.

«До конца 2018 года мы проведём проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — цитируют «Известия» слова руководителя РКН.

Напомним, в апреле из-за блокировок в работе многих сайтов, в том числе и самого Роскомнадзора, наблюдались серьёзные перебои.

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