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В связи с трагедией в Кемерово допрошен прокурор города

 18 апреля, 22:03
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В связи с трагедией в Кемерово допрошен прокурор города
фото из группы «Пожар в Кемерово» в «Вконтакте»

Следственный комитет выясняет причины исключения ТЦ «Зимняя вишня» из списка плановых проверок — допросы и обыски идут в прокуратуре и МЧС.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения следственного комитета России, в Кемерово допрошен городской прокурор и его помощник. Следователи обнаружили документы областной и городской прокуратуры, в которых говорится о необходимости исключения из плана проверок нескольких компаний, в числе которых «Кемеровский кондитерский комбинат» и «Зимняя вишня Кемерово».

Первой компании принадлежало сгоревшее здание, а вторая являлась крупнейшим арендатором площадей. Во время допроса прокурор города заявил о приказе вышестоящего руководства, в котором говорилось о запрете проверок.

Обыски прошли в областном управлении МЧС, в доме его главы, и в квартирах руководителей структурных подразделений. Следствие продолжается.

Напомним, что 18 апреля стало известно, что будет построено на месте печально известного здания.

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