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Грузовой поезд рассыпал уголь под Новосибирском

 18 апреля, 18:46
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Грузовой поезд рассыпал уголь под Новосибирском
фото с сайта pixabay.com

В районе станции Евсино неудачный манёвр грузового состава привёл к тому, что девять вагонов, полных угля, сошли с рельс; расследованием инцидента занимается Западно-Сибирское управление следственного комитета на транспорте.

Уголь из грузовых вагонов рассыпался по рельсам недалеко от Евсино сегодня около 15:00. По предварительной информации, поезд свернул в сторону из-за неправильно переведённой стрелки и столкнулся со стоящим составом. Следователи выясняют причины произошедшего.

«По данному факту Новосибирским следственным отделом Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ организована проверка», — сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь ведомства Яна Стрижова.

Напомним, 14 апреля в результате столкновения грузовиков КАМаз и Volvo погибли два человека.

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