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Новосибирские общественники требуют раскрыть долги «Дискуса»

 19 апреля, 07:30
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Новосибирские общественники требуют раскрыть долги «Дискуса»
фото предоставлено Ростиславом Антоновым

От мэрии требуют раскрыть информацию о долгах застройщика перед городом — муниципалитет информацию скрывает.

Как уже сообщал Сиб.фм, накануне у главы общественной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова сгорела дача. Общественник предполагает, что это связано с обнародованием информации о деятельности группы компаний «Дискус».

«По подозрению в поджоге задержан мужчина — сначала он начал рубить дом топором, а затем подпалил его. Соседние дома не пострадали. Мне кажется, что эта некая цепь событий: не так давно неизвестные напали на волонтёров „Гражданского патруля“, которые раздавали газеты на Плющихинском жилмассиве, затем обворовали квартиру нашего сотрудника. Теперь вот сгорела моя дача», — рассказал Сиб.фм Ростислав Антонов.

На прошедшей сегодня, 18 апреля пресс-конференции Ростислав Антонов заявил, что не может доказать причастность к этим событиям главы «Дискуса» Алексея Джулая, но все вышеперечисленные происшествия произошли тогда, когда общественники обнародовали нелицеприятную для застройщика информацию.

Они считают, что «Дискус» должен городу порядка миллиарда рублей, но мэрия эту информацию скрывает. Юристы «Гражданского патруля» изучили судебные дела мэрии — оказалось, что из 15 исков муниципалитет выиграл лишь четыре, но общая сумма взысканий оказалась смешной. По 11 делам заключены мировые соглашения. Несколько дел были возвращены истцу из-за «смешной ошибки в оформлении».

Кроме того общественники выяснили, что все коммуникации на Плющихинском жилмассиве городу не принадлежат — ими владеют компании, входящие в ГК «Дискус», которые сами распоряжаются коммунальными платежами. По информации «Гражданского патруля», большая часть денег в ресурсоснабжающие организации не попадает.

Общественники направили мэру города Анатолию Локтю и врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову требование вмешаться в «плющихинский конфликт» и раскрыть информацию о долгах застройщика.

Напомним, в марте общественники заподозрили следователей и прокуратуру Убинского района в коррупции.

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