Росстат: Средняя зарплата россиян выросла на 12% с 2017 года

Средняя зарплата россиян, по данным Росстата, выросла на 12% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Она превысила 41 тысячу рублей.

Задолженность по оплате труда с марта увеличилась на 2%. Она превышает 2,5 миллиарда рублей. Долгов по зарплате нет только в 12 регионах.

Рост зарплат обусловлен повышениями в бюджетной сфере, — рассказал заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда Высшей школы экономики Сергей Солнцев.

«Сам этот рост довольно большой, но если мы посмотрим данные, в каких отраслях наиболее выросло, то мы увидим, что максимальный рост — около 30% — наблюдался в сфере здравоохранения. 20% — научные организации, образование, культура. То есть это то, что можно назвать бюджетным сектором. — сказал ТАСС Сергей Солнцев. — За счет этих бюджетных организаций и наблюдался основной рост. В других секторах рост зарплат сильно более спокойный. Это выполнение майских указов президента. И второй фактор — это выборы. Много известно случаев, когда бюджетные организации производили большие выплаты зарплаты в январе, в феврале и в марте тоже»



Причин для значительного роста зарплат в этом году пока нет, они увеличиваются только в пределах инфляции, — заявила ТАСС руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.

«Из того, что мы сейчас видим, зарплатные индексы показывают рост зарплат, но он, скажем так, совсем незначительный. Зарплаты растут, но растут больше в сфере информационных технологий, строительство еще тоже достаточно уверенный рост показывало на протяжении последнего времени. По всем тенденциям, которые мы видим сейчас, мы не думаем, что будут какие-то изменения. То есть мы прогнозируем медленный рост, медленный незначительный рост в среднем. Мы почти не фиксируем такие моменты, когда зарплаты не растут, и это отсутствие таких остановок в росте зарплаты — это, в общем, хороший тренд»

Как ранее сообщал Сиб.фм, в январе 2018 года зарплаты В Новосибирске были на 6 тысяч рублей больше остальных в Сибири, город находится на четвёртом месте по стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.