Дмитрий Песков ничего не слышал о планах Кремля изолировать Рунет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не слышал о том, чтобы в Кремле прорабатывали планы о запуске аналогичного китайскому брандмауэру, который позволил бы изолировать Рунет от глобальной сети, сообщает ТАСС.

«Нет, я никогда об этом не слышал», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не собираются ли власти РФ внедрить систему фильтров, позволяя контролировать сетевой трафик, так же как это сделано в Китае.

Напомним, глава Роскомнадзора заявил о возможности блокировки в стране Facebook — это произошло на фоне скандала с Telegram.