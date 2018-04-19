E-SIB 2018 научит продавать в интернете

Топ-менеджеры и разработчики ведущих интернет-магазинов расскажут, как наладить стабильный и эффективный бизнес в переменчивой сети — 16 и 17 мая компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проведут в Новосибирске четвёртую Сибирскую конференцию по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2018.

Участники конференции узнают, как развивать интернет-магазины в условиях постоянных изменений, какие особенности поведения миллениалов нужно учитывать в e-commerce-стратегии и познакомятся с актуальными трендами в интернет-торговле. О своём опыте расскажут более 30 спикеров, в том числе ведущий менеджер проектов Lamoda Арина Аванесова, основатель компании PickPoint Надежда Романова, руководитель группы по работе с клиентами системы сервисов Callibri Георгий Власов и другие.

Цель E-SIB2018 — раскрыть перспективы развития регионального рынка e-commerce и создать на основе конференции постоянно действующую площадку.

В формате экспертного клуба бизнесмены и специалисты на рынке интернет-торговли смогут обмениваться опытом, обсуждать идеи, представлять актуальные тренды и новые инструменты продаж.

Конференция пройдёт 16 и 17 мая в конференц-зале группы компаний «Обувь России». В первый день пройдут пленарные заседания и дискуссии в пяти секциях, второй день будет состоять из мастер-классов по таким аспектам работы интернет-магазинов, как: создание сайта, email-маркетинг, новые подходы в контекстной рекламе, построение сервиса в e-commerce.

Отдельной темой дискуссий станут технологии — участники и спикеры конференции обсудят, какую роль в интернет-коммерции играет роботизация, какую пользу может принести искусственный интеллект, поговорят о будущем «последней мили» и современных подходах к платежам.

