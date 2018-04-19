Яма-легенда на Котовского получила пять звёзд в Google

Всего за сутки легендарная новосибирская яма получила в Google Картах самую высокую оценку и множество положительных отзывов, где люди советуют посетить эту достопримечательность.

18 апреля на Google Карте Новосибирска появилась новая достопримечательность — знаменитая Яма на Котовского, которая даже имеет свой собственный аккаунт в Твиттере. На следующий день дорожная проблема получила высокую оценку и множество красочных комментариев.

«Всё хотел попасть, никак не получалось. Но вчера вечером хорошо проехался по ней. Я вам скажу, это должен испытать каждый автомобилист. Неописуемые эмоции, нецензурные выражения, которые вы от себя не ожидали услышать, позвоночник выпрямился, ну и самое главное это брызги чачи на прохожих, которые не ожидали такого аттракциона. Вообщем всем советую!», — написал пользователь под ником Evg Nag.

Также он попросил не заделывать яму, а наоборот увеличить её, чтобы было интересней преодолевать.

Другой комментатор Андрей Горбунов отметил, что известная новосибирская рытвина расширяется и теперь её границы от светофора до светофора.

«Приглашаем водителей для экстремального вождения или для проверки подвески вашего авто. По краям достопримечательности проверенные шиномонтажные центры», — написал он.

Остальные горожане также исключительно положительно отзывались о Яме на Котовского, советуя всем её посетить. А один из новосибирцев даже поделился советом: если её засыпали, то не стоит расстраиваться, ведь через два дня она появится вновь.

Напомним, создать Твиттера Ямы на Котовского предложил молодожёнам устраивать там памятные фотосессии.