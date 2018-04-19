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Яма на Котовского появилась на Google-карте Новосибирска

 19 апреля, 14:00
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Яма на Котовского появилась на Google-карте Новосибирска
фото предоставил Яма Котовский

Известную новосибирскую яму добавили на Google Maps в раздел «Достопримечательности» — создатель её Твиттера предложил молодожёнам устраивать там фотосессии.

Яма на Котовского — яркий пример бездеятельности и абсурда при ремонте дорог в Новосибирске. За всё время существования её закатывали бетоном, засыпали материалами в лужи — но она всегда возвращается. У дорожной проблемы есть даже свой аккаунт в соцсетях, где она периодически «рассказывает» о своих возвращениях после зимы.

18 апреля яма появилась на Google Maps в разделе «Достопримечательности». Режим работы указан как «круглосуточный».

«Действительно, если дорожные службы города столько лет не могут победить Яму на Котовского, может, стоит задуматься над тем, чтобы использовать её потенциал во благо. Допустим, могли бы молодожёны приезжать на фотосессию после церемонии. Вечером здесь красиво в лужи вывески отсвечивают. Такие фотосессии сейчас как раз в тренде. Или можно китайских туристов привозить, которые в центре города в основном бывают», — отметил создатель твиттера Ямы житель Горского микрорайона, новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.

Напомним, 13 апреля Яма на Котовского стала символом качества ремонта дорог Новосибирска.

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