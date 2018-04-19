Локоть не разрешил соратникам праздновать день рождения Ильича

Активисты ВКПБ и РКРП, собираясь отпраздновать 148-й день рождения вождя пролетариата, традиционно попросили разрешение на проведение пикета у мэра, но неожиданно получили отказ.

Хранители коммунистических идей, готовясь в день рождения Владимира Ленина, 22 апреля, провести памятный митинг, как обычно направили в мэрию уведомление. Но в этом году из муниципалитета пришёл отрицательный ответ, обоснованный тем, что последователи идей Ленина могут помешать движению автомобилей по Красному проспекту.

Идейный вдохновитель пикета Алексей Денисюк высказал своё предположение по поводу такого поворота. По его мнению, Анатолий Локоть, участвовавший во всех акциях памяти Ленина в то время, когда их ещё разрешал мэр Владимир Городецкий, запрещает как можно больше, чтобы избежать суеты перед выборами губернатора.

К тому же, у активистов ВКПБ и РКРП есть информация, что жалобу в мэрию направили новосибирские представители партии «Яблоко», недовольные тем, что их митинги и акции не получают одобрения, в то время, как коммунисты свободно шествуют и разворачивают пикеты по любому подходящему поводу.

«Мы всё равно проведём пикет. Традиционно на том же месте.

Помех транспорту мы точно не создадим. Это основание не имеет рационального обоснования — перед памятником есть пешеходная дорожка довольно широкая, но мы даже на бульвар не будем заходить», — рассказал корреспонденту Сиб.фм общественник Алексей Денисюк.

Денисюк также добавил, что перспектива задержания за административное правонарушение участников пикета традиционно не пугает.

Напомним, если коммунисты высказывают своё мнение, то единогласно и открыто — 17 декабря 2017 года на улицах Абакана они боролись за отставку главы Хакасии.