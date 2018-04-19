Локоть прокомментировал запрет на пикет в память Ленина

Мэр Новосибирска, представитель партии КПРФ считает, чтобы почтить Владимира Ленина, достаточно возложить цветы.

Собиравшиеся отпраздновать день рождение Ильича 22 апреля традиционным митингом активисты ВКПБ и РКРП неожиданно получили отказ от мэрии Новосибирска. Муниципалитет обосновал это тем, что они могут помешать движению автомобилей на Красном проспекте.

Автор идеи пикета Алексей Денисюк предположил, что новосибирский мэр — коммунист Анатолий Локоть просто не хочет таким образом создавать лишнюю суету перед губернаторскими выборами.

Сам же градоначальник считает, что возложить цветы к памятнику вождя пролетариата вполне достаточно для празднования его дня рождения.

«У нас 22 апреля мероприятия проводятся всегда. Но митинг подразумевает собой выделить часть территории. Мы просто не готовы закрывать площадь Ленина 22 числа. Я вам говорю, как секретарь новосибирского областного комитета КПРФ, что будет возложение цветов. Оно будет. И для этого не обязательно проводить какие-то оградительные мероприятия», — пояснил Анатолий Локоть корреспонденту Сиб.фм

Напомним, 19 апреля стало известно, Алексей Денисюк всё равно намерен провести пикет.