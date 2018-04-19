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Мэрия Новосибирска хочет исключать из детсадов малышей-прогульщиков

 19 апреля, 11:37
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Мэрия Новосибирска хочет исключать из детсадов малышей-прогульщиков
фото с сайта pixabay.com

По подсчётам Новосибирских властей, в детские сады не ходят около 20 % детей — эти места планируют отдать другим ребятишкам.

Мэрия Новосибирска хочет исключать малышей-прогульщиков из детских садов, а освободившиеся места отдадут тем, кто в них действительно нуждается.

Департамент образования мэрии города Новосибирска направил письмо в региональное правительство с просьбой рассмотреть предложение о создании порядка по урегулированию вопроса отчисления или временного отчисления обучающихся дошкольных образовательных организаций, которые длительное время не посещают занятия. Также они запросили дать разъяснения по указанному вопросу.

«По подсчётам специалистов мэрии, в детские сады не ходят около 20 % детей. По словам Елены Диринг, начальника отдела дошкольного образования департамента образования мэрии Новосибирска, отчислять ребенка из детского сада без согласия родителя запрещает федеральное законодательство», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

С 1 мая в Новосибирске начинается набор групп в детских садах, который продлится до 31 августа.

«Предполагаемое количество выпускников дошкольных учреждений составит более 16 000. Более 17 500 детей дошкольного возраста готовы принять дошкольные учреждения города Новосибирска, а именно около 4 500 детей в возрасте от 1,5 до трёх лет и более 13 000 детей в возрасте от трёх до семи лет», — сообщила в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что дети и школьники стали самыми чистоплотными жителям Новосибирской области.

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