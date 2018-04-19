Мягким бластингом почистят памятник Борису Богаткову в Новосибирске

Памятник новосибирскому поэту-фронтовику почистят с помощью современных технологий — работы пройдут в день субботника.

Методом мягкого бластинга в Новосибирске приведут в порядок памятник Борису Богаткову — современный метод позволяет проводить тонкие реставрационные работы, не создавая при этом пыль, которой и так в городе предостаточно, рассказали Сиб.фм в пресс-центре мэрии города.

Мягкий бластинг удаляет гарь, следы атмосферных осадков, грязь, краску, ржавчину и другие загрязнения. Этот метод применялся ранее во время первого этапа реконструкции Михайловской набережной — парапеты были очищены от граффити, а решётки от ржавчины.



Памятник поэту, погибшему в 1943 году на войне, установлен на пересечении названной в его честь улицы и улицы Кирова в Октябрьском районе Новосибирска.



Напомним, в апреле коммунисты пожаловались на разрушающиеся в Карасуке памятники.