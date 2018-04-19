6 баллов
+6 °C
Курс ЦБ:
60,86
75,4

На крыльях ветра весна ворвалась в НСО

 19 апреля, 18:14
подходящие темы
На крыльях ветра весна ворвалась в НСО
фото с сайта pexels.com

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обнадёжили жителей Новосибирской области: в ближайшие дни холодов и метелей не предвидится.

Температуры в регионе решительно настроены преодолеть «ноль» на термометре. В ночь на 20 апреля ожидаются последние на этой неделе −2 градуса. В пятницу днём синоптики обещают +4...+9, по юго-западу до 14 градусов тепла.

«Днём будет достаточно ветреная погода, ожидается ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров, при этом дожди, вероятнее всего, пройдут только по северо-западу области. Вся остальная часть, включая город, будет без осадков», — рассказала корреспонденту Сиб.фм главный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

В выходные погода и вовсе обещает порадовать: в ночные часы ожидается +2...+7, днём +9...+14 градусов, местами по южным районам до 19 тепла. Только в северных районах, где будет сказываться влияние холодного фронта, температура не сможет подняться выше +4...+9 градусов.

Напомним, 16-18 апреля зима давала о себе знать — метели с мокрым снегом регулярно налетали на Новосибирскую область.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Филиппины, ураганы и шахматы

 25.09.2017, 11:24 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
 9.06.2014, 08:30 • статья

Сама приплыла

Около 10 000 домов оказались затоплены на Алтае в начале июня. С каждым днём возникает всё больше предположений о причинах произошедшего катаклизма. Сиб.фм собрал вместе все версии: форелевые озёра Германа Грефа, месть «принцессы Укока» и американское оружие.
самое популярное
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 11 апреля, 17:31 • новость

В соцсетях обвинили правительство НСО в публикациях компромата на Локтя

В интернете разгорелся скандал: в группе, критикующей мэра Новосибирска Анатолия Локтя, опубликовали запись из здания правительства региона.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 18 апреля, 14:47 • новость

Травников попросил Зюганова не пускать Локтя на выборы

По информации источника, попытки убедить руководство КПРФ пойти на встречу и не выдвигать на губернаторские выборы Анатолия Локтя происходили уже несколько раз — но всё безрезультатно.