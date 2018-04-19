На крыльях ветра весна ворвалась в НСО

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра обнадёжили жителей Новосибирской области: в ближайшие дни холодов и метелей не предвидится.

Температуры в регионе решительно настроены преодолеть «ноль» на термометре. В ночь на 20 апреля ожидаются последние на этой неделе −2 градуса. В пятницу днём синоптики обещают +4...+9, по юго-западу до 14 градусов тепла.

«Днём будет достаточно ветреная погода, ожидается ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров, при этом дожди, вероятнее всего, пройдут только по северо-западу области. Вся остальная часть, включая город, будет без осадков», — рассказала корреспонденту Сиб.фм главный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

В выходные погода и вовсе обещает порадовать: в ночные часы ожидается +2...+7, днём +9...+14 градусов, местами по южным районам до 19 тепла. Только в северных районах, где будет сказываться влияние холодного фронта, температура не сможет подняться выше +4...+9 градусов.

Напомним, 16-18 апреля зима давала о себе знать — метели с мокрым снегом регулярно налетали на Новосибирскую область.