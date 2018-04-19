Новая серия «Простоквашино» выйдет в начале мая

кадр из видео из группы «Союзмультфильм» в соцсети «ВКонтакте»

В мае 2018 года вторую серию нового сезона мультсериала про дядю Фёдора сначала покажут на Mail.ru, а уже через неделю после этого её выложат на YouTube.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала агенству «Москва» о примерных сроках выхода второй серии «Возвращения в Простоквашино».

«Я пока не могу сказать точной даты, скажу лишь, что вторая серия мультфильма „Простоквашино“ выйдет в начале мая. Она выйдет сначала на ресурсах Mail.ru, через неделю после этого первая и вторая серия появятся на YouTube», — сообщила Юлиана Слащева.

Первая серия нового сезона про жизнь самостоятельного подростка дяди Фёдора киностудии «Союзмультфильм» появилась в интернете 1 апреля. Планируется, что до 2020 года студия выпустит целых 30 серий длительностью по 6,5 минут каждая.

Напомним, первую серию нового «Простоквашино» всего за пару часов появления в сети посмотрели более 2,5 млн человек.