Новосибирская прокуратура обвинила штрафстоянки в произволе

Владельцы штрафстоянок нарушают областной закон — они не отдают автомобили нарушителям без предварительной оплаты.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте региональной прокуратуры, в апреле работники ведомства провели анализ публикаций в прессе и жалоб граждан. Выяснилось, что компания «ГАПП-9», которая ведает эвакуацией автомобилей и хранением их на штрафстоянках, нарушает закон, принятый в Новосибирской области.



Сотрудники стоянок не отдавали уличённым в неправильной парковке новосибирцам их железных коней без предварительной оплаты штрафа.



На самом деле, машину можно вернуть, показав полицейское разрешение и права.



Зампрокурора области внёс директору «ГАПП-9» представление и потребовал не нарушать закон. В то же время, прокуратура предупреждает жителей области, что при эвакуации их автомобилей они обязаны оплатить штраф.



Напомним, в ноябре 2017 года прокуратура Хакасии в аналогичной ситуации добилась разрешения забирать машины со штрафстоянок до оплаты штрафа.