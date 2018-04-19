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Новосибирская прокуратура обвинила штрафстоянки в произволе

 19 апреля, 12:40
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Новосибирская прокуратура обвинила штрафстоянки в произволе
фото pixabay.com

Владельцы штрафстоянок нарушают областной закон — они не отдают автомобили нарушителям без предварительной оплаты.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте региональной прокуратуры, в апреле работники ведомства провели анализ публикаций в прессе и жалоб граждан. Выяснилось, что компания «ГАПП-9», которая ведает эвакуацией автомобилей и хранением их на штрафстоянках, нарушает закон, принятый в Новосибирской области.

Сотрудники стоянок не отдавали уличённым в неправильной парковке новосибирцам их железных коней без предварительной оплаты штрафа.

На самом деле, машину можно вернуть, показав полицейское разрешение и права.

Зампрокурора области внёс директору «ГАПП-9» представление и потребовал не нарушать закон. В то же время, прокуратура предупреждает жителей области, что при эвакуации их автомобилей они обязаны оплатить штраф.

Напомним, в ноябре 2017 года прокуратура Хакасии в аналогичной ситуации добилась разрешения забирать машины со штрафстоянок до оплаты штрафа.

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