Против главы Убинского района возбуждено дело за превышение полномочий

Олег Конюк подозревается в превышении должностных полномочий — в здании администрации идут следственные действия.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного следственного комитета, против главы района уже возбуждено уголовное дело.



Из информации, размещенной на официальном сайте правительства Новосибирской области следует, что главой района является Олег Конюк.



Ещё в 2015 году профессиональную деятельность главы района раскритиковал один из местных депутатов. После этого Олег Конюк предложил ему сложить с себя депутатские полномочия. Народный избранник отказался на это пойти, но глава района в отместку отказался продлевать договор аренды земли с родственником депутата, который занимался бизнесом.



Депутат обратился за помощью в контролирующие и правоохранительные органы — сотрудники ФСБ и МВД причастность Олега Конюка к этому подтвердили. Полученные материалы были отправлены следователям.



Сейчас в администрации проводятся следственные действия, в которых участвует подозреваемый. Расследование продолжается.



Напомним, в апреле в Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, в которую входил сотрудник полиции.