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Школьницу облили кислотой в Барнауле

 19 апреля, 13:36
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Школьницу облили кислотой в Барнауле
фото из группы Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте»

Возвращаясь из школы, девочка решила обойти грязь по единственной сухой дороге — там её из окна облил кислотой житель одного из домов.

По данным следствия, ЧП произошло, когда школьница возвращалась домой после уроков. Девочка проходила по улице Антона Петрова в Ленинском районе города, в это время неизвестный плеснул ей в лицо жидкостью из окна дома № 226.

Жидкость оказалась неизвестной смесью, похожей на кислоту — на лице школьницы появились химические ожоги, а одежда в тех местах, куда попали капли, потеряла цвет.

«Когда она пришла домой, пахло уксусом. Если это и правда всего лишь уксусная кислота, то хорошо. Самое страшное-то в том, что мы не знаем, что это, попало ли на слизистые», — рассказала корреспонденту Сиб.фм мама пострадавшей девочки Светлана.

По словам матери, для неё главное — найти свидетелей и виновника, чтобы выяснить состав жидкости и знать, как произошедшее может отразиться на её здоровье.

15-летняя девочка замкнулась в себе, на занятия продолжила ходить лишь спустя неделю после случившегося. Обидно было и то, что из школы она всегда ходила другим маршрутом, а по улице Петрова пошла, чтобы не испачкать и не замочить ноги — это было единственное сухое место по пути.

Расследованием инцидента занялся следственный комитет Алтайского края.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение» — сообщила пресс-секретарь краевого следственного комитета Людмила Рязанцева.

Напомним, в июле 2017 года житель Новосибирска специально просил знакомого облить кислотой своего родственника, выколоть ему глаза и ударить электрошокером.

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