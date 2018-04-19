Сибирские города попали в экологически опасные

Президент Путин перечислил города Сибири с экологическими проблемами — в основном это связано с выбросами в воздух.

На совещании в Ново-Огарёво Владимир Путин назвал города, где проблемы экологии стоят особенно остро. В перечень вошли Братск, Красноярск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск и Омск. Всего в «грязном» списке 12 городов России.



Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал, что с принятием в 2014 году закона о наилучших доступных технологиях в стране начато экологическое реформирование промышленности.



«Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, были разделены на четыре категории по степени такого воздействия, и в соответствии с этим законом обязанность по переходу на НДТ возлагается на предприятия первой категории — самого высокого экологического риска», — заявил министр.



На сегодня на госучёт поставлено более 6,5 тысяч таких объектов.



Напомним, в марте министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области заключило госконтракт с местной авиабазой на патрулирование территорий для проведения мониторинга пожарной опасности.