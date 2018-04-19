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Спасатели работают в пригороде Барнаула из-за возможного подъема Оби

 19 апреля, 02:32
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Спасатели работают в пригороде Барнаула из-за возможного подъема Оби
фотографии со страницы евгения корчагина в соцсети facebook

Третьи сутки группировка спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России выполняет противопаводковые мероприятия в поселке Затон в пригороде Барнаула, сообщают в правительстве региона.

Спасатели проводят подворовые обходы, оказывают адресную помощь нуждающемуся населению, уделяя особое внимание людям пенсионного возраста и людям с ограниченными возможностями.

Сотрудники МЧС провели работу по отсыпке дамб, чтобы избежать подтоплений низменных участков поселка водой, подготовили деревянные помосты для передвижения и мешки с песком для экстренного возведения дополнительных ограждений. Сегодня в прибрежной зоне поселка очищают территорию от кустарников, мусора и поваленных деревьев, чтобы не допустить заторов.

С 18 по 20 апреля на реке Обь в районе Барнаула продолжится подъем уровня воды до отметок 510 — 550 сантиметров, критической является отметка в 540 сантиметров. По данным на 18 апреля, уровень воды в Оби у краевой столицы составляет 509 сантиметров. Ведется круглосуточный мониторинг. Обстановка находится на контроле межведомственного оперативного штаба и оперативного штаба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, что в марте 2018 года в зоне паводка на Алтае находились 1 224 жилых дома и 3 554 приусадебных участка.

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