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Стали известны имена самых богатых депутатов Новосибирского Заксобрания

 19 апреля, 14:55
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Стали известны имена самых богатых депутатов Новосибирского Заксобрания
фото pixabay.com

Депутаты областного парламента отчитались о доходах — они зарабатывают миллионы и владеют грузовиками.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предъявили общественности свои декларации о доходах — сведения опубликованы на официальном сайте парламента.

В тройку лидеров по зарплате вошли Александр Манцуров, Олег Кочерга и Виктор Кушнир.

Александр Манцуров, который не входит ни в одну из фракций, показал доход в 71,43 млн рублей. Он является совладельцем холдинга «Сибирский Гигант». У депутата есть несколько земельных участков общей площадью почти 300 квадратных метров, квартира в России и вилла в Таиланде.

Совсем чуть-чуть от Манцурова отстал справедливоросс Олег Кочерга. Доход его в 2017 году составил 71,15 млн. У народного избранника есть дом с земельным участком, квартира и два автомобиля — Lexus и «Урал»-бензозаправщик. По данным сайта rusprofile.ru, депутат является учредителем восьми коммерческих компаний.

Виктор Кушнир, депутат от «Единой России», заработал 49,39 млн рублей. Он владеет квартирой в Испании (совместная собственность с женой) и гидроциклом. Депутат — генеральный директор ОАО «Сибиар», сообщает rusprofile.ru.

Напомним, в марте стало известно, что в России могут повысить налог на доходы физических лиц.

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