В самолётах могут появиться стоячие места для бедных

На разработанных итальянскими специалистами стоячих местах можно сидеть, правда почти с прямыми коленями: данной новинкой уже заинтересовались несколько компаний.

Итальянские разработчики компоновки и дизайна стоячих мест для авиалайнеров уверены, что они будут пользоваться спросом для перелётов на небольшие расстояния.

На выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге, Германии, итальянские разработчики продемонстрировали компоновку и дизайн стоячих мест для авиалайнеров. Работы над проектом велись с 2010 года, сообщает The Telegraph.

«Создатели отмечают, что подобные кресла позволят „уплотнить рассадку“, поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить вместимость пассажиров самолета на 20 %», — передало издание.

Конструкторы заявили свою уверенность в том, что стоячие места будут иметь спрос у авиакомпаний для перелётов на небольшие расстояния. Также они считают, что на авиановинку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики. Известно, что данной разработкой уже заинтересовалась колумбийская авиакомпания и ирландский лоукостер.

Парадоксально, но на стоячих местах можно и сидеть, однако с практически прямыми коленями. Из плюсов: на сидениях есть ремни безопасности.

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