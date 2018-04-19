Задержать грабителя в Новосибирске помогли техника и люди

фото с официального сайта ГУ МВД России по Новосибирской области

Правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин; им помогли камеры видеонаблюдения и сознательный житель Новосибирска.

В минувшую пятницу в небольшой продуктовый магазин на улице Петухова в Новосибирске ворвался неизвестный. Угрожая ножом продавцу, разбойник вынес из кассы 8 тысяч рублей. Для убедительности ещё и запрыгнул на прилавок.

Правоохранители возбудили по возмутительному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой» - дерзкого грабителя объявили в розыск, многие СМИ города опубликовали видео с камер наблюдения, установленных в магазине.

Вскоре ценную для полиции информацию сообщил житель Новосибирска. Используя эти сведения, сотрудникам уголовного розыска удалось задержать безработного 35-летнего жителя Дзержинского района, ранее судимого за подобные преступления.

«Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта», - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, 2 марта подростки в два захода ограбили секс-шоп в Новосибирске.